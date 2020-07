Benedetta Rossi, gaffe con gli scampi: 'Non lo so fare'. Il marito le spiega i passaggi (Di lunedì 13 luglio 2020) Per tanti di noi Benedetta Rossi è infallibile in cucina, faro e guida di ogni preparazione casalinga. Eppure, anche la food blogger più amata d'Italia ha dimostrato di avere un punto debole: gli ... Leggi su leggo

La gaffe di Benedetta Rossi, la chef influencer non sa pulire gli scampi: il marito le spiega i passaggi

‘Non lo so fare’, l’errore di Benedetta Rossi con gli scampi: è il marito a spiegarle come si fa

Per tanti di noi Benedetta Rossi è infallibile in cucina, faro e guida di ogni preparazione casalinga. Eppure, anche la food blogger più amata d'Italia ha dimostrato di avere un punto debole: gli scam ...Andiamo con ordine. Benedetta e il marito Marco si sono mostrati sui social mentre si recavano in un ristorantino sul mare per gustare una deliziosa cena a base di pesce e frutti di mare. Una premessa ...