Autostrade, Conte: “Paradossale che lo Stato sia socio di Benetton. Non resta che una strada” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Alla vigilia del consiglio dei ministri decisivo, il premier Giuseppe Conte intravede allo stato “una sola decisione” sul dossier Autostrade. In un’intervista al Fatto Quotidiano Conte boccia la proposta presentata sabato da Aspi ed esclude anche l’ingresso di Cdp nel capitale di Autostrade, come socio di Atlantia. Leggi su dire

