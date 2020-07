Auto elettriche, crescono tanto in Europa e nel mondo. Ma non sono ancora per tutti (Di lunedì 13 luglio 2020) L’ascesa della mobilità elettrica pare non aver subito il contraccolpo dell’emergenza da Coronavirus che invece ha infierito su un mercato dell’Auto già in forte disagio, pandemia a parte. Più in generale, se c’è un rivolto positivo che questo periodo drammatico e difficile ci ha lasciato, relativamente alla mobilità, è proprio la nuova propensione a sfruttare tutte le alternative di trasporto possibili: alternative all’Auto e ai mezzi pubblici, ma alternative anche alle Auto endotermiche. Nel primo trimestre del 2020 in Europa le immatricolazioni di Auto elettriche sono state 228.210, ovvero l’81,7% in più rispetto ai risultati dello stesso periodo dello scorso anno, mentre delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Le 5 migliori auto elettriche (secondo il Guardian) Vaielettrico.it I nuovi incentivi per l’acquisto di auto ibride o elettriche (e non solo)

Sta per partire, dal 1° agosto 2020, la nuova fase di incentivi auto per l’acquisto di macchine elettriche, ibride ma anche diesel euro 6. Il governo, infatti, vuole aiutare uno dei settori, quello ...

Rivian raccoglie 2,5 miliardi di finanziamenti: il pickup elettrico nel 2021

Rivian è sicuramente tra i costruttori di auto elettriche più interessanti. La giovane società è riuscita a raccogliere ulteriori 2,5 miliardi di dollari di finanziamenti che le permetteranno di ...

