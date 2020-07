Annalisa Chirico fa la linguaccia a Travaglio: «Te la ripropongo, ma la vedrai soltanto in video» (Di lunedì 13 luglio 2020) Annalisa Chirico ha risposto a Marco Travaglio per la sua frase nell’editoriale odierno sul Fatto Quotidiano. Il direttore della testata, infatti, ha recensito con la sua consueta battuta tagliente il libro della giornalista del Foglio Stelle cadenti. In questo saggio, la Chirico propone l’idea di una sorta di triumvirato formato da Matteo Renzi, Matteo Salvini e Mario Draghi, con al centro quest’ultimo come presidente del Consiglio, supportato da forze politiche che la giornalista definisce ‘responsabili’. Il direttore del Fatto Quotidiano aveva commentato così: «Ma poi ci vorrebbero pure tre lingue come le sue per leccarli tutti e tre». LEGGI ANCHE > Travaglio contro Giorgio Gori che diventa Giorgio Covid Annalisa ... Leggi su giornalettismo

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE ???????????????????? “Il libro di Annalisa Chirico: ci vorrebbe la triade Salvini-Draghi-Renzi” (Vitt… - CarmenP6510 : RT @Libero_official: L'insulto di #Travaglio alla #Chirico e la lettera di quest'ultima a #Dagospia: 'Come mai in questo caso le pseudofemm… - giornalettismo : La frase di #Travaglio è stata giudicata sessista da Annalisa #Chirico che ha risposto al direttore del Fatto Quoti… - Ernesto29296958 : RT @PieroSansonetti: Beh, per me Condannare gli insulti di Travaglio è sin troppo facile... Comunque la mia piena solidarietà e la conferm… - renton1972 : RT @Libero_official: L'insulto di #Travaglio alla #Chirico e la lettera di quest'ultima a #Dagospia: 'Come mai in questo caso le pseudofemm… -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Chirico Migranti, Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte: "Millantava successi epocali, farebbe meglio a nascondersi" Liberoquotidiano.it ANNALISA CHIRICO VS MARCO TRAVAGLIO/ “La mia lingua? Insulto sessista ma Odg tace…”

Marco Travaglio e l’insulto sessista ad Annalisa Chirico: “Servono tre lingue come la sua…”. E lei replica: “Volgarissimo, ma attorno c’è un silenzio che fa rumore” «Il libro di Annalisa Chirico: ci v ...

Migranti, Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte: "Millantava successi epocali, farebbe meglio a nascondersi"

Dalla Sicilia alla Calabria, tutte le istituzioni chiedono l’intervento immediato del governo presieduto da Giuseppe Conte sulla scottante questione dei migranti, che continuano a sbarcare e ad alimen ...

Marco Travaglio e l’insulto sessista ad Annalisa Chirico: “Servono tre lingue come la sua…”. E lei replica: “Volgarissimo, ma attorno c’è un silenzio che fa rumore” «Il libro di Annalisa Chirico: ci v ...Dalla Sicilia alla Calabria, tutte le istituzioni chiedono l’intervento immediato del governo presieduto da Giuseppe Conte sulla scottante questione dei migranti, che continuano a sbarcare e ad alimen ...