Anas: a giugno il traffico cresce del +53% rispetto a maggio (Di lunedì 13 luglio 2020) Anas: nel mese di giugno, con la fase 3 in atto, il traffico cresce del +53% rispetto al mese di maggio. Riallineamento con i trend del 2019 La viabilità sulla rete viaria Anas (Gruppo FS Italiane) segna un costante aumento. La fase 3 ha avviato un progressivo riallineamento ai trend storici dello stesso periodo dello scorso anno. A giugno, rispetto al mese precedente, l'Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell'Osservatorio del traffico Anas segna una crescita decisa: +53% sui veicoli totali, con un incremento medio settimanale del 6% (era l'1% nel 2019). Nel dettaglio, sempre giugno su ...

