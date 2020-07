Amici, Cassandra: provino dall’ospedale la leucemia non la ferma (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Cassandra fa il provino di Amici dall’ospedale, la 21enne colpita dalla leucemia non si ferma, il VIDEO fa il giro del web La voglia di riuscire, ma soprattutto la voglia di cantare sono le due cose che hanno spinto Cassandra a fare il provino dall’ospedale. La ragazza, che ha appena 21 anni, è originaria di Frattamaggiore ed ha girato un VIDEO in cui canta per Amici. Quello che è insolito è il luogo dove si trova, che è l’ospedale Cardarelli di Napoli. Cosa ci fa Cassandra in ospedale? La ragazza nel VIDEO canta un brano di Alicia Keys e colpisce tutti con la sua voce incantevole. Appassionata di musica, da dieci coltiva il sogno di ... Leggi su kontrokultura

