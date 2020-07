Addio lockdown, i ladri sono tornati a colpire: furti in serie in provincia (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo la pausa forzata per il lockdown, i ladri sono tornati a colpire nell'hinterland anconetano. Due furti sono stati messi a segno a Borghetto di Monte San Vito . I malviventi hanno fatto razzia di ... Leggi su anconatoday

CiceroGianka : @6000sardine Magari perché ci si è rotti di questi che ignorano le regole che noi italiani siamo tenuti a rispettar… - dislocata_ : Hanno organizzato come addio al nubilato di un'amica un weekend in barca a vela con tanto di pernottamento in un b&… - Birobiro72 : RT @benzailburbero: @carmentpf Dagli ultimi sondaggi, PD e 5 Stelle sarebbero spazzati via. Trionfo di Lega e Fratelli d'Italia. Come evit… - IAMMYLORD1 : RT @benzailburbero: @carmentpf Dagli ultimi sondaggi, PD e 5 Stelle sarebbero spazzati via. Trionfo di Lega e Fratelli d'Italia. Come evit… - d_essere : RT @benzailburbero: @carmentpf Dagli ultimi sondaggi, PD e 5 Stelle sarebbero spazzati via. Trionfo di Lega e Fratelli d'Italia. Come evit… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio lockdown Addio lockdown, l’asilo nido riapre La Nazione Anziano trovato morto in casa da una volontaria Caritas: nessuno si presenta al suo funerale

La Caritas Diocesi di Roma ha raccontato la storia di Ettore, un anziano trovato morto in casa da una volontaria che lo ha assistito durante il periodo del lockdown per l’emergenza coronavirus. Se ne ...

Anna Tatangelo, nuovo amore dopo Gigi D’Alessio: parla lei

Anna Tatangelo replica ai gossip su una nuova relazione dopo l’addio a Gigi D’Alessio ... difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione ...

La Caritas Diocesi di Roma ha raccontato la storia di Ettore, un anziano trovato morto in casa da una volontaria che lo ha assistito durante il periodo del lockdown per l’emergenza coronavirus. Se ne ...Anna Tatangelo replica ai gossip su una nuova relazione dopo l’addio a Gigi D’Alessio ... difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione ...