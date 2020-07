Addio HRC: Crutchlow in direzione Aprilia (Di lunedì 13 luglio 2020) Cal Crutchlow concluderà a fine stagione - non ancora partita - il rapporto con HRC , iniziato tramite il team LCR nel 2015, per un computo di sei campionati in MotoGP e, considerando anche le ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Cal Crutchlow concluderà a fine stagione - non ancora partita - il rapporto con HRC, iniziato tramite il team LCR nel 2015, per un computo di sei campionati in MotoGP e, considerando anche le esperien ...

Laguna Seca 2005: il giorno in cui Hayden iniziò a sognare davvero

Si può sognare così forte da far diventare un sogno realtà? Guardando alla storia di Nicky Hayden viene da rispondere di sì. Quella del ragazzo del Kentucky in MotoGP è stata un’avventura straordinari ...

