Traffico Roma del 12-07-2020 ore 19:30 (Di domenica 12 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Traffico incolonnato sulla Roma-fiumicino all’altezza della Grande Raccordo Anulare verso Roma sulla via Pontina rallentamenti da Castel Romano a Castel di Decima verso l’Eur Ma siete in coda sulla diramazione di Roma Sud trattore nuova ed il raccordo anulare e sulla A24 alla barriera di Roma Est Traffico rallentato sulla raccordo anulare in carreggiata esterna tra Laurentina ed Appia prosegue sui cavalcavia di Viale della Vittoria e via Gaetano Chierchia per Lasciare spazio ai cantieri anche questa sera dalle 21:30 la circolazione ferroviaria sulla Roma-lido sarà interrotta tra Acilia e col circolazione regolare nella tratta piramide Acilia e viceversa per i dettagli di ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 12-07-2020 ore 18 : 30 Luceverde Roma Buon pomeriggio della situazione Traffico incolonnato sulla Roma -fiumicino all’altezza del Grande Raccordo Anulare verso Roma proseguendo sul raccordo si rallenta in carreggiata esterna tra la via Pontina e via Ardeatina via ...

Luceverde Buon pomeriggio della situazione incolonnato sulla -fiumicino all’altezza del Grande Raccordo Anulare verso proseguendo sul raccordo si rallenta in carreggiata esterna tra la via Pontina e via Ardeatina via ... Traffico Roma del 12-07-2020 ore 17 : 30 Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico regolare su entrambe le carreggiate del raccordo anulare si rallenta invece sulla Pontina tra Castel Roma no e Castel di Decima in direzione Eur questa sera al Circo Massimo le prove del primo ...

Luceverde Buon pomeriggio dalla redazione regolare su entrambe le carreggiate del raccordo anulare si rallenta invece sulla Pontina tra Castel no e Castel di Decima in direzione Eur questa sera al Circo Massimo le prove del primo ... Traffico Roma del 12-07-2020 ore 16 : 30 Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico regolare su entrambe le carreggiate della raccordo anulare su tutte le consolari tra Ostia e Fiumicino rallentamenti in via dell’ aeroporto di Fiumicino verso Fiumicino questa sera al ...

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Carsoli-Oricola (Km 50,5) e A24 Svincolo Ca… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo traffico rallentato tra Svincolo Carsoli-Oricola (Km 50,5) e A24 Svincolo Castel Madama (Km 23,9)… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra il bivio A1-Var La Quercia e #Firenzuola #viabiliTOS #viabiliFI -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 12-07-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Caos autostrade della Liguria: una nuova domenica di passione

Proseguono i problemi sulle autostrade della Liguria. Tanti i cantieri attivi, i cambi di carreggiata e le chiusure dei caselli. Come se non bastasse un tratto della A26 è stato chiuso, in entrambe le ...

Il caso Forlanini spinge Malpensa: sorpassato Fiumicino. Oggi il picco

Il sorpasso durerà ancora qualche giorno, tempo di riaprire Linate che drenerà parte del traffico. Ma è un sorpasso che fa notizia. Dal 1° luglio all’altro ieri l’aeroporto di Milano Malpensa ha super ...

Proseguono i problemi sulle autostrade della Liguria. Tanti i cantieri attivi, i cambi di carreggiata e le chiusure dei caselli. Come se non bastasse un tratto della A26 è stato chiuso, in entrambe le ...Il sorpasso durerà ancora qualche giorno, tempo di riaprire Linate che drenerà parte del traffico. Ma è un sorpasso che fa notizia. Dal 1° luglio all’altro ieri l’aeroporto di Milano Malpensa ha super ...