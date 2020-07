Sarri: «Scudetto? Dobbiamo fare 11 punti» – VIDEO (Di domenica 12 luglio 2020) Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto al termine del pareggio ottenuto contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto al termine del pareggio ottenuto contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni: «Abbiamo 8 punti di vantaggio, sappiamo che Dobbiamo farne 11. Il resto sono discorsi e probabilità, ma non ci interessano. È un momento difficile per tutti, a parte l’Atalanta nessuno riesce a trovare la giusta continuità. Anche stasera c’era grande umidità, il dispendio di energie fisiche aumenta. Anche dal punto di vista mentale, giocare ogni tre giorni sta creando dei problemi a tutti. Escluso l’Atalanta questo vale un po’ per tutti. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24

