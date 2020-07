Santa Sofia torna in moschea, il Papa: "Molto addolorato". Il (Di domenica 12 luglio 2020) "Il mare mi porta lontano, il pensiero a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono Molto addolorato ". Sono poche parole, pronunciate a braccio, quelle con cui Papa Francesco , dopo la preghiera dell'... Leggi su quotidiano

Turchia - Papa “Addolorato per riconversione Santa Sofia in moschea” CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato”. Così nel corso dell’Angelus Papa Francesco ha fatto riferimento alla decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di ...

