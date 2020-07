Sagre e feste in Umbria: a Casa del Diavolo si 'riparte' con un format alternativo (Di domenica 12 luglio 2020) Sagre e Festa fanno parte della tradizione in Umbria, dove l'estate è ogni anno animata dai sapori del territorio e dalle note delle orchestre. Uno scenario mutato nel 2020, anno segnato dall'... Leggi su perugiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Sagre feste Sagre e feste in Umbria: a Casa del Diavolo si 'riparte' con un format alternativo PerugiaToday Nuovo record di contagi «Non ne siamo fuori»

Scontro sullo stato d'emergenza: ipotesi di una proroga a fine ottobre

sagre e feste. Come anticipato da Giuseppe Conte, il governo poi va verso la proroga dello stato di emergenza in scadenza a fine mese. E le comunicazioni del ministro alle Camere, martedì, potrebbero ...

