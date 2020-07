Roma, ruba un carico di sigarette: poi trascina con l’auto per diversi metri il proprietario del bar (Di domenica 12 luglio 2020) Ieri pomeriggio, presso un bar-tabacchi di viale Palmiro Togliatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato, un 52enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di rapina impropria in concorso. I fatti L’uomo, è stato scoperto dal proprietario dell’esercizio commerciale, mentre rubava una scatola contenente confezioni di sigarette dall’interno del suo veicolo, e lo riponeva nell’auto utilizzata dal complice, pronto per darsi alla fuga. La vittima, nel tentativo di recuperare la merce sottrattagli, si è aggrappata allo sportello posteriore dell’auto in fuga, dove è stato trascinato per alcuni metri. Tutta la scena è stata notata da un passante che, al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

