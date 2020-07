Ribery, sinfonia numero sei: caccia al 150° gol (Di domenica 12 luglio 2020) FIRENZE - L a sinfonia numero 6 dovrebbe essere sempre lui a metterla in musica, Franck Ribery . E molto probabilmente sempre dal primo minuto. Deciderà il giocatore, insieme al tecnico e allo staff ... Leggi su corrieredellosport

Come riporta il Corriere dello Sport, deciderà Franck Ribery, insieme a mister Iachini e allo staff sanitario, se mettere in musica anche la sinfonia numero 6. Dalla ripresa della stagione, l'attaccan ...Il francese sarà titolare anche questa sera per la sesta volta di fila La sinfonia numero 6 dovrebbe essere sempre lui a metterla in musica, Franck Ribery. E molto probabilmente sempre dal primo ...