Raspadori, un gol nel nome di… Aguero: “Lui è il mio modello di riferimento in tutto” (Di domenica 12 luglio 2020) Colpo grosso del Sassuolo che batte la Lazio e continua a volare. Una rete di Giacomo Raspadori, alla sua prima realizzazione in Serie A per giunta al debutto da titolare in neroverde, e una perla del solito Caputo, hanno affondato i biancocelesti. Proprio il giovanissimo attaccante, prima della gara di ieri aveva collezionato in Serie A appena 32 minuti. Ora, però, potrebbe essere arrivato il momento dell'exploit.Raspadori: "Mi ispiro ad Aguero"caption id="attachment 990359" align="alignnone" width="518" Sassuolo (Getty Images)/captionNel post-partita del match contro la Lazio, il giovane classe 2000 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sua rete e la vittoria del Sassuolo: "Sono ancora senza fiato, una giornata incredibile, la più bella della mia vita", ha detto Raspadori che ... Leggi su itasportpress

