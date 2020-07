Polonia, testa a testa Duda-Trzaskowski (Di domenica 12 luglio 2020) E’ un testa a testa che deciderà per un pugno di voti le sorti della Polonia il ballottaggio delle presidenziali che ha chiamato oggi al voto trenta milioni di elettori: per l’esito della sfida fra il presidente uscente Andrej Duda, dato leggermente in vantaggio agli exit poll, e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski si dovrà attendere probabilmente tutta la notte, forse domani. Solo allora si potrà avere con certezza il nome del vincitore.La forbice tra i due contendenti alla chiusura dei seggi è infatti di meno di un punto percentuale, inferiore al possibile errore statistico di due punti: Duda è dato al 50,4%, il suo opponente al 49,6%. Un dato che potrebbe essere persino meno affidabile del solito, ... Leggi su huffingtonpost

