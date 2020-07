Matrimonio con contagio: i genitori di entrambi gli sposi muoiono per Covid dopo le nozze. Decine i positivi tra gli invitati (Di domenica 12 luglio 2020) Si è trasformata in tragedia una festa di Matrimonio celebrata a Urmia, nell’ovest dell’Iran. I genitori di entrambi gli sposi sono morti nei giorni scorsi dopo essere stati contagiati dal coronavirus. A renderlo noto è il rettore dell’università di Scienze mediche della città, Javad Aghazadeh. Stando alle prime testimonianze riferite dall’agenzia di stampa Irna, sarebbero Decine gli invitati alle nozze risultati positivi. La notizia arriva dopo che mercoledì scorso le autorità hanno deciso di vietare nuovamente le cerimonie religiose – compresi matrimoni e funerali – a causa di una recrudescenza nella diffusione del virus. In Iran i morti ... Leggi su ilfattoquotidiano

