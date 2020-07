Mali: l'imam leader dell'opposizione fa appello alla calma (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - BAMAKO, 12 LUG - L'influente imam Mahmoud Dicko, leader dell'opposizione in Mali, ha lanciato un appello alla calma dopo due giorni di violente proteste contro il presidente Ibrahim Boubacar ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BAMAKO, 12 LUG - L'influente imam Mahmoud Dicko, leader dell'opposizione in Mali, ha lanciato un appello alla calma dopo due giorni di violente proteste contro il presidente Ibrahim Boubacar ...

Mali: dopo il venerdì di proteste, Keita scioglie la Corte costituzionale

BAMAKO - Il presidente del Mali Ibrahim Boubacar Keita ha annunciato lo "scioglimento di fatto" della Corte Costituzionale. Una misura dettata dalla volontà di contenere le proteste scoppiate nei gior ...

