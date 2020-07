L’uomo affetto da Coronavirus in fuga (dice lui) al parco acquatico a Latina (Di domenica 12 luglio 2020) Un cittadino romeno di 50 anni aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere risultato positivo al Coronavirus SARS-COV-2 e questo ha causato la necessità di trenta tamponi e una sanificazione completa in un parco acquatico a Latina. Dopo averlo cercato per una giornata è stato ritrovato in un appartamento ad Aprilia, dove ha confessato di aver passato la giornata in un parco acquatico dove però non risulta che sia mai entrato. L’uomo affetto da Coronavirus in fuga (dice lui) al parco acquatico a Latina Per precauzione la ASL ha effettuato il test del tampone al personale (tutti negativi) e disposto la sanificazione totale della ... Leggi su nextquotidiano

