Live F1, GP Stiria diretta: vince Hamilton su Bottas. Ferrari ritirate. Leclerc: «Chiedo scusa a Vettel» (Di domenica 12 luglio 2020) vince Hamilton con 13"7 su Bottas, doppietta Mercedes. Terzo Verstappen poi Albon Norris Perez Stroll Ricciardo Sainz Kvyat Raikkonen Magnussen Grosjean Giovinazzi Gasly Russell e... Leggi su ilmattino

SkySportF1 : Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro IL LIVE ? - SkySportF1 : Vettel a colloquio con la Red Bull per il futuro? ? Quanti rumors attorno al tedesco della Ferrari in vista del 202… - Eurosport_IT : ?????? - GP Stiria: SUBITO FUORI LECLERC E VETTEL! DISASTRO FERRARI AL PRIMO GIRO: alla curva 2 Leclerc tocca Vettel!… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #GPStiria #StyrianGP #AustrianGP Rivivi la cronaca minuto per minuto:… - infoitsport : F1 | GP Stiria 2020 - La cronaca della Gara in diretta [LIVE] -