LIBRI: Marco Tullio Barboni torna con il suo Merlino il Mago (Di domenica 12 luglio 2020) Merlino, il magico bovaro.Il Mago è tornato!Con una veste grafica totalmente nuova ed una cornice decisamente accattivante,a grande richiesta è tornata sul mercato, per la gioia di lettori giovani e menogiovani, la vicenda di Merlino, il magico bovaro, e del suo amato padrone, loscrittore protagonista. Un nuovo editore, Paguro Edizioni, con un sentiment ancorapiù positivo per un legame indissolubile uomo/animale che sfugge alle ragioni ditempo e spazio.Dalla storia reale di Merlino a quella letteraria, Marco Tullio Barboni ha immortalatocon sapienza ed amore il tenero ricordo del suo fidato amico, compagno di vitaquotidiana per 8 anni, che rappresenta in verità tutti gli indissolubili legami similariche ... Leggi su laprimapagina

italosvevolibri : RT @kornfeind: Top news today: @IsaGrassano: 'Ci sono due motivi per leggere un libro: il primo che puoi godertelo; l’altro è che puoi vant… - Fusillide : @Marco_Rizzo Parliamo di libri:sto rileggendo Cuore di tenebra. Scritto divinamente. E pubblicherò qui piccoli bra… - Marco_Rizzo : Tanti nuovi follower, oggi, grazie alle minchiate del Capitone. Vi ringrazio per la fiducia. Su questi canali si pa… - antoniettagner2 : RT @Einaudieditore: Da martedì 14 luglio in libreria il nuovo romanzo di John Niven, come sempre tradotto da @marco_rossari. Meglio non es… - espby : RT @IsaGrassano: Ci sono due motivi per leggere un libro: il primo che puoi godertelo; l’altro è che puoi vantarti di averlo letto (Bertra… -

Ultime Notizie dalla rete : LIBRI Marco LIBRI: Marco Tullio Barboni torna con il suo Merlino il Mago - La Prima Pagina La Prima Pagina Il ricordo di Luis Sepúlveda all’Elba Book Festival

Il senso di ritrovarsi dal vivo. Il 2020 sarà un anno che non dimenticheremo, in cui gli eventi hanno preso pieghe inaspettate e inimmaginabili, il mondo è stato travolto e tutti siamo chiamati a rifl ...

Classifica libri settimanale: Il colibrì, dal Premio Strega al podio

Anche oggi in questo caldo lunedì di metà luglio siamo pronti con la classifica libri settimanale. Grazie ai dati raccolti da LaFeltrinelli nel suo Top 100 Libri - Classifica dei libri più Venduti anc ...

Il senso di ritrovarsi dal vivo. Il 2020 sarà un anno che non dimenticheremo, in cui gli eventi hanno preso pieghe inaspettate e inimmaginabili, il mondo è stato travolto e tutti siamo chiamati a rifl ...Anche oggi in questo caldo lunedì di metà luglio siamo pronti con la classifica libri settimanale. Grazie ai dati raccolti da LaFeltrinelli nel suo Top 100 Libri - Classifica dei libri più Venduti anc ...