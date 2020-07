Leclerc: “Ho chiesto scusa a Vettel, è tutta colpa mia” (Di domenica 12 luglio 2020) Charles Leclerc ha commentato l’incidente che ha causato e che ha coinvolto Sebastian Vettel, costringendo entrambi al ritiro al primo giro del Gran Premio di Stiria. Mi sono scusato con Vettel. Oggi non sono stato assolutamente bravo, peggio di così non potevo fare: è tutta colpa mia. Mi prendo le mie responsabilità. Mi dispiace per il team che aveva lavorato tanto per gli upgrade. L'articolo Leclerc: “Ho chiesto scusa a Vettel, è tutta colpa mia” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

capuanogio : #Leclerc si scusa: 'Sono deluso da me stesso, oggi non sono stato bravo. Tutta colpa mia, mi prendo la responsabili… - stre7_1899 : RT @Guillaumemp: Charles Leclerc a Canal + Francia : “Colpa mia. Sono stato stronzo. Oggi ho sbagliato tutto” #AustrianGP - Leo____24 : RT @sportface2016: +++#Leclerc: 'Mi sono scusato con #Vettel, non sono stato bravo. Sono deluso di me, non trovo altre parole. Ho sbagliato… - OA_Sport : #F1, Charles #Leclerc: “Ho buttato via tutto, chiedo scusa a #Vettel. E’ solo colpa mia” #Ferrari #AustrianGP… - giuliac_press : Le scuse di #Leclerc dopo la doppia uscita #Ferrari dal #AustrianGP 'Sono deluso da me stesso. Sono dispiaciuto, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc “Ho Lando Norris e l’exploit al GP di Austria: è nata la F1 dei giovani? AutoMotoriNews