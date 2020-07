LeBron James, niente messaggio antirazzismo sulla divisa (Di domenica 12 luglio 2020) Nessuna scritta particolare sulla divisa da gioco: è questa la decisione di LeBron James, che dunque ha deciso di non partecipare all’iniziativa promossa dall’associazione dei giocatori e dai proprietari delle franchigie NBA, consistente nell’apporre un messaggio sulla canotta contro il razzismo. LeBron James, che da sempre è una delle figure trainanti della lotta alla discriminazione, ha motivato così la sua scelta. Non ho bisogno di mettere qualcosa sulla canotta per far capire la mia missione, di cosa mi occupo o di cosa sto facendo qui. Avrei voluto avere voce in capitolo su cosa mettere sul retro della divisa, avevo anche qualche idea. Ma non sono stato coinvolto in questo ... Leggi su ilnapolista

