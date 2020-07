Inter, patente ritirata a Brozovic: passa col rosso e fallisce il test del palloncino (Di domenica 12 luglio 2020) Disavventura capitata a Marcelo Brozovic nella notte fra venerdì e sabato. Il centrocampista dell’Inter è però l’unico colpevole della vicenda. Il croato è stato fermato dai Carabinieri alla guida della sua Rolls Royce vicino Porta Genova dopo essere passato col rosso ed aver fallito il test del palloncino, riscontrando un tasso alcolico di poco superiore alla norma consentita. Il risultato? patente ritirata per Marcelo Brozovic che dovrà farsi dare un passaggio ad Appiano e San Siro.L'articolo Inter, patente ritirata a Brozovic: passa col rosso e ... Leggi su sportfair

