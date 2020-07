Gara GP Stiria 2020: Doppietta Mercedes con Hamilton sul gradino più alto. Leclerc fa fuori Vettel (Di domenica 12 luglio 2020) Lewis Hamilton ha vinto il GP di Stiria, seconda prova del Mondiale di F.1 2020. L’inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Quarto posto per Alexander Albon che ha preceduto la McLaren di Lando Norris. Disastro Ferrari, con Charles Leclerc che al primo giro ha colpito in curva 3 l’altra rossa di Sebastian Vettel in un errato tentativo di sorpasso. Il monegasco si è assunto la responsabilità dell’accaduto. POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS 1 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 1:22:50.683 25 2 77 Valtteri Bottas Mercedes 71 +13.719s 18 3 33 Max Verstappen RED BULL RACING ... Leggi su giornal

Gp Stiria - Verstappen : "Gara noiosa - siamo lenti" SPIELBERG - "La lotta con Bottas? Ho cercato di rendergli la vita difficile ma sapevo che mi avrebbe passato. E' stato divertente lottare con lui perchè la gara è stata piuttosto noiosa " . Max ...

SPIELBERG - "La lotta con Bottas? Ho cercato di rendergli la vita difficile ma sapevo che mi avrebbe passato. E' stato divertente lottare con lui perchè la gara è stata piuttosto " . Max ... GP Stiria - Leclerc : "La gara non sarà facile" Today is not going to be any easier but I'll give it all as always. Let's goo ! pic.twitter.com/5j3rMEs6SW - Charles Leclerc , @Charles_ Leclerc , July 12, 2020 gara in salita La gara però parte in ...

Today is not going to be any easier but I'll give it all as always. Let's goo ! pic.twitter.com/5j3rMEs6SW - Charles , @Charles_ , July 12, 2020 in salita La però parte in ... F1 GP Stiria subito disastro Ferrari : collisione tra Vettel e Leclerc e gara finita. Social scatenati Al primo giro del GP di Stiria due Ferrari a contatto, Leclerc ha tentato un sorpasso a Vettel che lo ha toccato all’interno di curva 3. Le due rosse subito fuori in Austria. Social scatenati per questo avvio nerissimo delle Rosse nel mondiale ...

