Fiorentina-Verona: Faraoni segna il gol dello 0-1 in acrobazia, ospiti in vantaggio (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Marco Faraoni segna il gol dello 0-1 in Fiorentina-Hellas Verona, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. L’esterno ex Inter, lanciato verticalmente da Amrabat, viene lasciato completamente solo in area di rigore e batte Dragowski con una rovesciata. Ingenuità della difesa viola, che lascia liberissimo di concludere il giocatore ospite. Leggi su sportface

