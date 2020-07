Fermi, sanzioni e sequestri: il bilancio dei controlli nella movida stabiese (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Ieri sera gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, i militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e il personale della Polizia Locale di Castellammare di Stabia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona degli “chalet” conosciuta come “Acqua della Madonna”. Nel corso dell’attività sono state identificate 105 persone di cui 22 con precedenti di polizia e sono stati controllati 81 autoveicoli, 27 motoveicoli ed effettuati due sequestri e due Fermi amministrativi. Sono state contestate 82 violazioni del Codice della Strada di cui 40 per parcheggio su area demaniale portuale. Inoltre, sono stati effettuati controlli a 10 ... Leggi su anteprima24

RobertoRedSox : @patriziaandreoz Foto e vigili? Non funziona mica così. Bisogna segnalare la cosa tramite App Rifiutologo di… - ctoniarch : @stefanoepifani mai Google potrà constringermi per mezzo dei miei dati a non circolare, a subire sanzioni o fermi,… -

Giudice sportivo, Cuadrado fermato per una giornata

ROMA - Il Giudice sportivo di Serie A ha reso note le sue decisioni dopo le prime tre gare della 32ª giornata disputate ieri. Solo un calciatore squalificato: si tratta del difensore della Juve Juan C ...

Alcol alla guida, a Rimini denuncia anche per un conducente di monopattino

Aveva un tasso alcolemico di 1.40 g/l il 32enne di origini francesi fermato ieri sera dalla pattuglia della Polizia locale mentre era alla guida di un monopattino elettrico. Un tasso alcolemico ben ol ...

