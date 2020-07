Elezioni Polonia, testa a testa tra il presidente uscente Duda e l’europeista Trzaskowski (Di domenica 12 luglio 2020) Un testa a testa che proseguirà probabilmente tutta la notte: sarà un pugno di voti a decidere l’esito delle Elezioni presidenziali polacche. I primi exit poll sul ballottaggio che ha chiamato al voto 30 milioni di elettori dicono che il presidente uscente, Andrzej Duda, è leggermente in vantaggio con il 50,4% dei voti. Lo sfidante, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, avrebbe preso il 49,6%. Un dato incerto che potrebbe essere ancora meno affidabile del solito, visto che era consentito anche il voto per posta, causa coronavirus: solo al termine dello spoglio si potrà avere con certezza il nome del vincitore. In gioco ci sono scenari molto diversi per l’avvenire del Paese, quanto diversi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Secondo i primi exit poll i due rivali divisi solo da alcuni decimi di punto. Il leader del partito di governo sovranista contrapposto allo schieramento moderato del sindaco di Varsavia Segnalate diverse irregolarità durante le elezioni in Polonia La Commissione elettorale nazionale polacca ha registrato un aumento delle irregolarità durante la mattinata delle elezioni in Polonia . Secondo Sylwester Marciniak il numero è in aumento rispetto al primo turno “Non abbiamo ...

La Commissione elettorale nazionale polacca ha registrato un aumento delle irregolarità la mattinata delle in . Secondo Sylwester Marciniak il numero è in aumento rispetto al primo turno “Non abbiamo ... Duda corteggia i No-Vax per vincere le elezioni in Polonia (nonostante il coronavirus) Per strappare i pochi decimali necessari per vincere, il presidente uscente si dice contrario ai vaccini obbligatori. Lo...

you_trend : ?? #BREAKING ???? #Polonia, ballottaggio delle elezioni presidenziali - exit poll Ipsos Andrzej #Duda (Diritto e Gius… - Corriere : Elezioni presidenziali in Polonia, è testa a testa tra sovranisti ed europeisti - GrimoldiPaolo : Elezioni #Polonia: condivido le preoccupazioni del presidente #Duda per interferenze tedesche pro candidato di sini… - libellula58 : RT @Corriere: Elezioni presidenziali in Polonia, è testa a testa tra sovranisti ed europeisti - Noovyis : (Elezioni Polonia, testa a testa tra il presidente uscente Duda e l’europeista Trzaskowski) Playhitmusic - -