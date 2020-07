Covid 19, un positivo in una squadra di Serie A: giocatori in isolamento (Di domenica 12 luglio 2020) Questo articolo Covid 19, un positivo in una squadra di Serie A: giocatori in isolamento è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arriva il primo positivo al Covid 19 in una squadra di Serie A. Tutti i giocatori sono stati subito messi in isolamento. Ma qual è la situazione? Arriva un caso di positività al Covid-19 nel campionato di Serie A. Il tutto è stato evidenziato dagli esami fatti in casa Parma, per di più alla vigilia … Leggi su youmovies

Parma - D'Aversa : "Il positivo al Covid sta bene" Parma - ' E' venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ...

- ' E' venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ... Emergenza Covid-19 - il Coronavirus torna in serie A - positivo un uomo dello staff del Parma E’ di poche ore fa la notizia che un componente dello staff del Parma è risultato positivo al Covid- 19. A renderlo noto è stata la stessa dirigenza della squadra. La dirigenza ha voluto precisare che non si tratta di un ...

E’ di poche ore fa la notizia che un componente del è risultato al Covid- 19. A renderlo noto è stata la stessa dirigenza della squadra. La dirigenza ha voluto precisare che non si tratta di un ... Serie A. Positivo al Covid-19 - intera squadra in isolamento : ecco cosa succede ora Il primo Positivo al coronavirus dopo la ripresa del campionato è un tesserato del Parma. Non si tratta di un calciatore ma di un "membro del gruppo squadra". E' stato lo stesso club ducale a darne notizia in una nota in cui si fa sapere ...

