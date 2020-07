Covid-19, blitz in spiaggia libera: multe salatissime ai bagnanti (Di domenica 12 luglio 2020) Covid-19, blitz della polizia su una spiaggia italiana in seguito all’avvistamento di tanti bagnanti nella zona che liberamente utilizzavano il litorale. Con il Covid-19 la spiaggia è diventata terreno di asprissima contesa. Da una parte ci sono le persone che vorrebbero semplicemente tornare a vivere la loro esistenza. Dopo diversi mesi di quarantena, di paura, … L'articolo Covid-19, blitz in spiaggia libera: multe salatissime ai bagnanti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Raff_Napolitano : ... #clandestini che arrivano indisturbati sulle nostre spiagge hanno prenotato tramite app? ?? ?? #12luglio… - zazoomnews : Covid blitz dei vigili nella spiaggia libera: maxi multe a chi non ha prenotato - #Covid #blitz #vigili #nella… - Notiziedi_it : Covid, blitz dei vigili nella spiaggia libera di Ancona: maxi multe a chi non ha prenotato - mummy53690440 : Covid, blitz dei vigili nella spiaggia libera: maxi multe a chi non ha prenotato - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Covid, blitz dei vigili nella spiaggia libera di #Ancona: maxi multe a chi non ha prenotato -

Ultime Notizie dalla rete : Covid blitz Covid, blitz dei vigili nella spiaggia libera di Ancona: maxi multe a chi non ha prenotato Il Mattino Una pandemia è per sempre. Il governo si auto-dà ‘pieni poteri’, l’opposizione protesta e il Pd ‘difende’ Conte

La questione della proroga dello stato di emergenza che il governo si appresta a chiedere alle Camere sta producendo una serie di ‘divertenti’ cortocircuiti politici e istituzionali. La prima cosa bel ...

Movida, sigilli al Black Garden in via di Capannelle per assembramenti

La Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 3mila verifiche e nelle maglie dei controlli anti Covid è finita una discoteca nel ... C'erano un migliaio di persone al momento del blitz dei ...

La questione della proroga dello stato di emergenza che il governo si appresta a chiedere alle Camere sta producendo una serie di ‘divertenti’ cortocircuiti politici e istituzionali. La prima cosa bel ...La Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 3mila verifiche e nelle maglie dei controlli anti Covid è finita una discoteca nel ... C'erano un migliaio di persone al momento del blitz dei ...