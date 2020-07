Coronavirus, nel Dpcm di martedì proroga delle misure restrittive fino al 31 luglio: le discoteche restano chiuse (Di domenica 12 luglio 2020) prorogare al 31 luglio tutte le misure restrittive contenute nel Dpcm dell'11 giugno scorso . È questa, a quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, la proposta contenuta nel nuovo atteso ... Leggi su leggo

Coronavirus - 234 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore Coronavirus dati 12 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 234 nuovi casi e 9 decessi. Le uniche due regioni che registrano vittime sono ...

dati 12 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 234 e 9 decessi. Le uniche due regioni che registrano vittime sono ... Coronavirus - 234 casi nelle ultime 24 ore. Sono 18 le regioni senza vittime Roma, 12 lug – Risalgono appena i casi di contagio da Coronavirus , nonostante il numero più basso di tamponi effettuati (38.259) 234 Sono le persone risultate positive, 9 i decessi (di cui 8 in Lombardia e uno in Abruzzo). Sono 68 i ...

Roma, 12 lug – Risalgono appena i di contagio da , nonostante il numero più basso di tamponi effettuati (38.259) 234 le persone risultate positive, 9 i decessi (di cui 8 in Lombardia e uno in Abruzzo). 68 i ... Coronavirus - aumentano i contagi (234) nonostante il calo dei tamponi nel weekend (38.259). E c’è il caso Calabria – Il bollettino della Protezione Civile Il bollettino del 12 luglio Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 243 nuovi casi di Coronavirus. Dato relativo che oggi, risale nuovamente, dopo la diminuzione di ieri, quando erano 188. A scattare la fotografia dei dati aggiornati ...

petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - SkyTG24 : Serie A, caso positivo al coronavirus nel Parma: cosa succede ora - Corriere : Covid, l’Oms lancia l’allarme: record di casi nel mondo in 24 ore - ZioKlint : RT @Acidelius: Ciao #Vairologi 'sarebbero più di 6.800 le mutazioni nel genoma del coronavirus durante la sua corsa: tra quelle più comuni,… - EnricoTalpo : BASSETTI:'BASTA DARE AL MONDO L'IDEA CHE L'ITALIA È NEL DRAMMA CORONAVIRUS. ORA NON È COSÌ' -