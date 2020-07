Travolti da auto sul marciapiede: neonata stabile, gravi i genitori (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Gennaro Vesuviano (Na) – Restano gravi le condizioni di Pasqualina Boccia, 34 anni, e Giacomo Muoio, 32, marito e moglie coinvolti nel drammatico incidente, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso a San Giuseppe Vesuviano, che ha provocato la morte della 27enne Natalia Boccia e del ferimento di altre cinque persone. Stabili invece le condizioni della neonata, figlia della coppia di coniugi, fatta nascere prematuramente (era al settimo mese di gravidanza la donna) poche ore dopo il grave incidente avvenuto in via Ottaviano quando l’auto guidata da un 18enne, risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici, ha travolto sei persone che stavano chiacchierando sul marciapiede, nei pressi di un negozio. Due delle tre persone ... Leggi su anteprima24

Travolti da auto sul marciapiede : anche la neonata è in pericolo di vita Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – anche la neonata , data alla luce al settimo mese di gravidanza, è in gravi condizioni e lotta per non morire insieme alla mamma e al papà, Travolti dall’ auto ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – la , data alla luce al settimo mese di gravidanza, è in gravi condizioni e lotta per non morire insieme alla mamma e al papà, dall’ ... “Stanno rubando” - carabinieri volano e vengono travolti da auto banditi : due feriti Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Hanno travolto l’ auto dei carabinieri , ferendo due militari, per poi fuggire in retromarcia. Attimi di panico si sono vissuti sabato in provincia di Napoli. Allertati dai cittadini per un ...

Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Hanno travolto l’ dei , ferendo due militari, per poi fuggire in retromarcia. Attimi di panico si sono vissuti sabato in provincia di Napoli. Allertati dai cittadini per un ... Travolti da un’auto - famiglia distrutta : mamma e 3 figlie morte. Salvo solo papà Michele Centinaia di persone si sono radunate per una veglia domenica sera in onore della donna e dei suoi tre figli uccisi in un tragico incidente a Brampton la scorsa settimana. Le vittime sono Karolina Martin Ciasullo e i suoi figli Klara, 6 anni, ...

