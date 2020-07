Stella McCartney sceglie Francesca Michielin per Stellafest contro la violenza sulle donne (Di sabato 11 luglio 2020) Stella McCartney sceglie Francesca Michielin per Stellafest. La cantante italiana è stata scelta per partecipare al grande festival digitale che si svolgerà sui canali di Stella McCartney fino al 12 luglio con una line-up composta da artisti provenienti di tutto il mondo, in rappresentanza di diversi Paesi. Lo scopo è quello di sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, unendo il mondo in un grido unisono musicale. A rappresentare l'Italia sarà Francesca Michielin che ha condiviso sui social della maison un inedito mash-up con il suo singolo Monolocale e Doin’ Time di Lana Del ... Leggi su optimagazine

