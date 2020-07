Speranza: "Così useremo i soldi del Mes per la sanità" (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - "Se tutto andrà bene, come spero, entro cinque mesi, ovvero entro la fine dell'anno, l'Italia avrà le sue prime dosi di vaccino". È ottimista il ministro della Salute Roberto Speranza che in un intervista a Il Foglio affronta il tema della pandemia da Covid a partire dalla lista dei 14 Paesi da cui non si potrà accedere in Italia per chi nei 14 giorni precedenti vi ha soggiornato o transitato. Vaccino che non sarà obbligatorio perché "quella che stiamo vivendo è la stagione della persuasione" e che "andrà prima al personale medico a rischio". Quindi il ministro Speranza aggiunge: "Ciò che non percepiamo fino in fondo è che oggi il mondo si trova nella sua fase peggiore e un Paese con la testa sulle spalle non si ... Leggi su agi

AGI - "Se tutto andrà bene, come spero, entro cinque mesi, ovvero entro la fine dell'anno, l'Italia avrà le sue prime dosi di vaccino". È ottimista il ministro della Salute Roberto Speranza che in un ...

