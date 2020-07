Serie B, accenno di rissa in Juve Stabia-Entella: Coppolaro in ospedale e tre in stato di fermo (Di sabato 11 luglio 2020) Ieri sera si è disputata la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020 tra Juve Stabia ed Entella, terminata 1-1 con le reti di Mazzitelli e Forte su calcio di rigore. La partita, però, è balzata agli onori di cronaca soprattutto per l’accenno di rissa scoppiata al 54′ tra Coppolaro e Canotto, entrambi immediatamente espulsi. Le conseguenze di quell’episodio, però, sono state molto più gravi, infatti, il calciatore dei liguri è finito in ospedale per accertamenti. Non preoccupano fortunatamente le sue condizioni, ma la rissa è stata osservata da un delegato della Lega di B e dalle forze dell’ordine e ora l’Entella che ... Leggi su sportface

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 5 avrebbe mostrato un crossover con Riverdale

Fin dal debutto delle due serie si è accennato a un possibile crossover tra i giovani che abitano a Greendale, città dove vive la giovane strega interpretata da Kiernan Shipka, e i teenager di Riverda ...

