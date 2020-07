Serie A, Inter-Torino: data, orario e diretta TV (Di sabato 11 luglio 2020) Lunedì sera a ‘San Siro’ ci sarà Inter-Torino per la trentaduesima giornata di Serie A: diretta TV e streaming Nuova giornata della Serie A che in questo week end si appresta a vivere la trentaduesima giornata di questa particolare stagione. A chiudere il programma di giornata sarà la sfida di San Siro tra Inter e Torino in programma per lunedì 13 luglio con calcio d’inizio previsto per le 21:45: diretta TV e streaming. Ecco dove vedere in diretta TV Inter-Torino La partita tra nerazzurri e granata sarà visibile in diretta tv Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il match sarà visibile sul canale ... Leggi su intermagazine

