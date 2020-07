Sassuolo, De Zerbi: "Con più convinzione potevamo segnare altri gol" (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA - "Questa è la vittoria di tutto il Sassuolo . Ha segnato Raspadori , prodotto del nostro settore giovanile. Se ne cambiamo nove e facciamo una grande partita vincendo con la Lazio a Roma vuol ... Leggi su corrieredellosport

VittorioDiMart1 : RT @_ThousandN: Sassuolo senza Berardi e Caputo, con Raspadori titolare. Immaginatevi se De Zerbi si fosse presentato con questa formazione… - AleGobbo87 : RT @Marco562017: Comunque ho la netta sensazione che De Zerbi diventerà un ottimo allenatore, il Sassuolo gioca a meraviglia a prescindere… - PianetaMilan : Le parole di #DeZerbi dopo #LazioSassuolo... L'allenatore crede (giustamente) alla qualificazione in #EuropaLeague,… - GioFalcone2018 : RT @_ThousandN: Sassuolo senza Berardi e Caputo, con Raspadori titolare. Immaginatevi se De Zerbi si fosse presentato con questa formazione… - egitin07 : Sassuolo e Atalanta le due squadre che giocano meglio. Ma De Zerbi 10 spanne sopra a Gasperini come uomo. #LazioSassuolo -

Al termine di Lazio-Sassuolo Roberto De Zerbi ha abbracciato ad uno ad uno tutti i suoi calciatori protagonisti della quarta vittoria consecutiva in Serie A. I neroverdi volano a ridosso della zona Eu ...ROMA - "L'obiettivo è riprendere la squadra davanti a noi, in questo momento il Milan che è in Europa League. Finché la matematica ci permetterà di arrivare al settimo posto, spingeremo forte". Robert ...