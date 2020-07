Rsa e Covid, le verifiche della Asl sulla struttura di Angelucci con 178 infetti: “Pazienti senza assistenza in molte fasce orarie. Caos visite esterne, nessuno misurava la temperatura” (Di sabato 11 luglio 2020) Gran parte degli anziani degenti restavano senza pulizia quotidiana e assistenza. Alcune volte i turni di notte rimanevano scoperti. In più, secondo gli atti, non veniva presa la temperatura corporea ai visitatori, cui bastava lasciare un’autocertificazione per entrare, anche nei giorni più difficili dell’epidemia. Sono solo alcuni nuovi particolari che emergono dall’ordinanza di 46 pagine dell’8 luglio, con la quale la Regione Lazio ha revocato l’accreditamento al sistema sanitario regionale per la Rsa San Raffaele Rocca di Papa, situata nell’omonimo comune alle porte di Roma. Si tratta di una delle 13 cliniche del Lazio facenti capo al gruppo sanitario della famiglia di Antonio Angelucci, deputato di Forza Italia ed editore di Libero e Il Tempo, dove ad aprile si ... Leggi su ilfattoquotidiano

RunPierwork13 : RT @Virus1979C: VI RICORDATE QUANDO GALLERA IN PIENA EMERGENZA DICHIARAVA CHE NELLE RSA LOMBARDE ERANO STATI ACCOLTI “SOLO” 147 PAZIENTI CO… - RunPierwork13 : RT @fasulo_antonio: Aria SpA: 344 appalti Covid E si dimette il dg (indagato). Camici: #Fontana smentì favoritismi al cognato (ora indagat… - _marlene1265 : RT @fasulo_antonio: Aria SpA: 344 appalti Covid E si dimette il dg (indagato). Camici: #Fontana smentì favoritismi al cognato (ora indagat… - Franco32656300 : RT @Virus1979C: VI RICORDATE QUANDO GALLERA IN PIENA EMERGENZA DICHIARAVA CHE NELLE RSA LOMBARDE ERANO STATI ACCOLTI “SOLO” 147 PAZIENTI CO… - JohnHard3 : RT @fasulo_antonio: Aria SpA: 344 appalti Covid E si dimette il dg (indagato). Camici: #Fontana smentì favoritismi al cognato (ora indagat… -