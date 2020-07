Rassegne, Ischia Global: è di Edoardo e Eugenio Bennato la “Canzone dell’anno” (Di sabato 11 luglio 2020) “La realta’ non puo’ essere questa” musica di Edoardo e testo di Eugenio Bennato e’ la miglior ‘Canzone dell’anno’ all’Ischia Global Film & Music che si apre domani (12-19 luglio). Scritto dai due fratelli ognuno nelle rispettive abitazioni nei giorni della ‘quarantena’ per l’emergenza Covid 19, il brano divenuto anche un video, parla di un amore che non puo’ essere virtuale e di una rete che diviene una prigione. Un brano d’amore e di speranza i cui proventi sono stati destinati all’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi -Cotugno – C.T.O.) di Napoli. La musica, sezione curata da Tony Renis, presidente onorario della kermesse, e’ piu’ che mai quest’anno protagonista al ... Leggi su ildenaro

