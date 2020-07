Qualifiche GP Stiria: Hamilton in pole! Disastro Ferrari (Di sabato 11 luglio 2020) Straordinaria pole di Lewis Hamilton nelle Qualifiche del GP di Stiria. L’inglese a bordo della sua W11 ha letteralmente stracciato gli avversari siglando il miglior tempo in 1’19”273, rifilando ben 1”216 al secondo classificato Max Verstappen. Hamilton nelle prove libere si era lamentato del bilanciamento della sua W11, ma nonostante ciò è riuscito a conquistare nellel’89esima pole della carriera, la quinta su sei sulla pioggia nell’era ibrida. Secondo posto per l’olandese della Red Bull ha chiuso in 1’20’’489, ed è stato autore di un testacoda nell’ultima tentativo all’ultima curva. Terzo tempo per un sontuoso Carlos Sainz (+1”398) con una McLaren ben bilanciata. Chiude la seconda fila Valtteri Bottas che nel ... Leggi su sport.periodicodaily

