Perché la popolarità del governo è così elevata e l’economia non se la passa bene? (Di sabato 11 luglio 2020) E’ un mistero quasi solo italiano: popolarità del governo, del Premier e dei partiti di maggioranza elevata, andamento dell’economia negativo, non solo in senso assoluto ma anche rispetto agli altri paesi europei. Il governo Conte ha toccato punte di gradimento elevatissime durante il culmine della crisi. Il dato non è anomalo e non è solo italiano: nei periodi di crisi straordinaria i cittadini si uniscono attorno a chi ha le redini del comando, in qualche modo si immedesimano in loro e scommettono sulle loro capacità. Cosa più strana è che la popolarità del governo continui ad essere elevata anche adesso con l’eredità del Coronavirus che si è fatta pesante. Anche i partiti di maggioranza sembrano godere di buona ... Leggi su huffingtonpost

La crescente popolarità delle carte prepagate - perchè conquistano sempre più consumatori La crescente popolarità delle carte prepagate, perché conquistano sempre più consumatori Due fenomeni, tra loro incrociati, si stanno affermando da anni, e proseguiranno a dispetto di ogni recessione e pandemia. La crescente ...

patriGiancotti : RT @dantonio_luca: 'La popolarità apre molte porte. Ma la verità è che non mi piace, perché trasforma la tua vita privata in poca cosa..' (… - lewisxgolden : comuqnue si è parlato settimane fa di tutto ciò, la ragazza si era inventata tutto per avere cinque minuti di popol… - brunosvoice : - neanche te ne renda conto, per cui ti ritrovi a voler loro un bene che mai avresti pensato, ma anche perché in mo… - MargheritaModu4 : RT @massimotwiter1: @Gianmar26145917 @ivanacristofane La popolarità è cresciuta perché nei sondaggi vengono contattati i troppi italiani ch… - paarkdionysvs : li hanno sfruttati per la loro popolarità come al solito, ecco perché gli usa fanno schifo -

Ultime Notizie dalla rete : Perché popolarità Perché la popolarità del governo è così elevata e l’economia non se la passa bene? L'HuffPost