Nuovo focolaio in Italia dopo un matrimonio: tutti in quarantena (Di sabato 11 luglio 2020) Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in un vero e proprio incubo per quasi un centinaio di persone in Veneto. dopo aver partecipato ad un matrimonio a Cittadella, in provincia di Padova, 91 invitati sono infatti finiti in quarantena dopo che il padre della sposa è risultato positivo al Coronavirus. dopo la fine del banchetto nuziale, tenutosi lo scorso 27 giugno, l'uomo, di origini congolesi così come i due sposini, ha cominciato a manifestare i sintomi tipici dell'infezione da Covid-19. Come riporta il quotidiano Il Gazzettino, è poi arrivata la conferma della positività al Nuovo virus dopo che il paziente è stato sottoposto a tampone. (Continua...) dopo il ricovero del ... Leggi su howtodofor

repubblica : Covid a Bologna, nuovo focolaio allo spedizionere Tnt: 29 positivi [di ROSARIO DI RAIMONDO] [aggiornamento delle 19… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il figlio dell'imprenditore che ha causato il nuovo focolaio in Veneto: 'Mio padre ha sbagliato'… - fattoquotidiano : Spagna, nuovo lockdown in Galizia per 70mila persone: “Focolaio Covid legato ad alcuni bar” - barbieri_giu : RT @CaBarbati: Un nuovo “focolaio” in un’azienda di carni a Modena. La scalata dell’Emilia-Romagna: al primo posto per numero di positivi… - anglotedesco : Il nuovo focolaio nella logistica che allarma l’Emilia. Ora test obbligatori -