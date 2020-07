È morto Jack Charlton, campione del mondo con l'Inghilterra e "eroe" d'Irlanda (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - Il suo nome, all'anagrafe, era John ma tutti lo conoscevano come Jack Charlton. "Big Jack" per essere più precisi. Nato ad Ashington nel 1935, in una famiglia di calciatori, si distinse fin da giovane per le sue doti di difensore, aiutato anche dalla sua fisicità - era alto quasi 1,90 - e la sua abilita' in marcatura. Per molti fu oscurato dalle gesta del fratello minore, Bobby, che divenne la stella del Manchester United, e con cui ha condiviso la vittoria dell'unica Coppa del mondo alzata dalla nazionale inglese, nel 1966. La bandiera del Leeds Ma quella di Jack Charlton È stata una carriera con un unico amore: il Leeds United. Ben 23 stagioni giocate con la maglia bianca, dal 1950 al 1973, i primi due nelle giovanili, ... Leggi su agi

