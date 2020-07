Marvel: e se i Fantastici 4 venissero introdotti nel MCU grazie a Black Panther? (Di sabato 11 luglio 2020) Il Marvel Cinematic Universe avrà presto il compito di dover presentare i suoi Fantastici 4... Ma se questi venissero introdotti ne film di Black Panther? I Marvel Studios non possono tenere i Fantastici 4 lontani dal resto del MCU ancora a lungo, e quale modo migliore di introdurli se non grazie a Black Panther e i Wakandiani? È questo il pensiero di Clifford Johnson, fisico teorico e professore alla USC, oltre che consulente scientifico di numerosi progetti cinematografici e televisivi, da Star Treak: Discovery ad Avengers: Endgame. Durante una recente intervista, infatti, Johnson ha rivelato come gli piacerebbe che la prima famiglia di supereroi di casa Marvel facesse ... Leggi su movieplayer

John Krasinski ironizza sui Fantastici 4 - ma potrebbe aver incontrato la Marvel in vista di futuri progetti John Krasinski sembra abbia incontrato la Marvel per parlare di alcuni futuri progetti e intanto fa battute sui Fantastici 4. John Krasinski da tempo ha espresso il suo desiderio di recitare in un film dedicato ai Fantastici 4, mentre online ...

Ve ne abbiamo già parlato nel dettaglio in una guida alla lettura apposita, ma – che la abbiate letta o meno – sicuramente sarete ben informati riguardo a Empyre, il nuovo mega-evento della Marvel Com ...

