Luciano Ligabue dice addio a Mario | il barista cantato in “Certe notti”

Ligabue cantava "ci vediamo da Mario prima o poi" ma Mario oggi se n'è andato. E' scomparso il barista divenuto una vera icona per i fan del cantante. Si chiamava Mario Zanni, ma per i fan di Luciano Ligabue era semplicemente Mario, il gestore del celebre bar cantato in Bar Mario del 1988, uno dei

