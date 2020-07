Lazio, Cataldi: «Non sono al massimo, ma questa squadra per me è tutto» (Di sabato 11 luglio 2020) Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato nel pre partita del match contro il Sassuolo Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato nel pre partita del match contro il Sassuolo ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste. «Partita difficile, lo era stata anche all’andata, dovremo fare una grande prestazione perché loro sono cresciuti molto. Bisogna tornare a fare punti da oggi. Ci siamo fatti prendere dai pensieri, ma adesso bisogna fare come prima della pausa, senza pensare troppo e poi tiriamo le somme a fine anno. Per me la Lazio è tutto, ho dato piena disponibilità anche se non sto al massimo, l’ho detto al mister, speriamo possa bastare». Leggi su ... Leggi su calcionews24

