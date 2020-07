Latina: picchia i genitori per ottenere denaro (Di sabato 11 luglio 2020) Per il 45enne, già gravato dall’ordine di allontanamento dalla casa dei genitori, si sono aperte le porte del carcere di Viterbo Latina, i poliziotti della Questura di Latina, nella mattina di ieri 10/07, così come disposto al Giudice Mario La Rosa del Tribunale di Latina Ufficio G.I.P., hanno arrestato un uomo classe 1975 in esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con la misura della custodia cautelare in carcere. Gli investigatori della Squadra Mobile sulla scorta delle numerose denunce presentate dai genitori del quarantacinquenne, lo scorso anno lo avevano indagato per maltrattamenti contro i propri genitori e ne avevano ottenuto l’allontanamento dalla casa familiare. Nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina: picchia i genitori per ottenere denaro -

Ultime Notizie dalla rete : Latina picchia Latina, picchia poliziotto e lavoratrice perché vuole entrare al bar senza mascherina Roma Fanpage.it Picchia violentemente la moglie: i carabinieri salvano la donna

Il 27 maggio 2020, nel corso della nottata, in Lenola, militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, un 38 enne di Cori. In particolare, il ...

Picchia e minaccia di morte la moglie, i carabinieri evitano il peggio

Un uomo di 38 anni originario di Cori è stato arrestato dai carabinieri a Lenola, mentre aggrediva la moglie. Le urla della donna nel cuore della notte hanno richiamato i vicini che hanno chiesto l'in ...

Il 27 maggio 2020, nel corso della nottata, in Lenola, militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, un 38 enne di Cori. In particolare, il ...Un uomo di 38 anni originario di Cori è stato arrestato dai carabinieri a Lenola, mentre aggrediva la moglie. Le urla della donna nel cuore della notte hanno richiamato i vicini che hanno chiesto l'in ...