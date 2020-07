La paura per il focolaio a Valli di Chioggia in Veneto (Di sabato 11 luglio 2020) Ci sono due nuovi casi di positivi al Coronavirus SARS-COV-2 a Valli, una comunità di 1400 abitanti nel territorio di Chioggia in Veneto che durante la fase più intensa della pandemia ha registrato 8 morti e un numero imprecisato di contagiati. E soprattutto c’è l’indicazione come veicolo del contagio di un’operatrice sanitaria che lavora in una casa di riposo del padovano. La paura per il focolaio a Valli in Veneto La vicenda non ha avuto ancora conferme ufficiali ma ne parla oggi il Gazzettino: il sindaco Alessandro Ferro fa sapere di non aver ricevuto informazioni al riguardo dal bollettino della UlSS che riceve: Le persone in questione sarebbero, comunque, asintomatiche e in isolamento fiduciario, in attesa ... Leggi su nextquotidiano

Giorgiolaporta : Ecco quando il Ministro #DiMaio annunciava il suo impegno per togliere la manutenzione ad #Autostrade. Due anni dop… - Ettore_Rosato : Oggi @DaniSbrollini lancia la sua campagna elettorale per le regionali del Veneto anche a Vicenza. “Autonomi, cora… - repubblica : Le Borse Ue chiudono positive nonostante la paura per i nuovi contagi Usa. Il Btp Futura raccoglie 6 miliardi - SarahSognatrice : RT @Alexia30559: A volte le persone stanno zitte per educazione e non perché hanno PAURA. La superiorità spesso si esprime IGNORANDO. Cit.… - ___a__l__e__x_ : RT @Alexia30559: A volte le persone stanno zitte per educazione e non perché hanno PAURA. La superiorità spesso si esprime IGNORANDO. Cit.… -

Ultime Notizie dalla rete : paura per INCIDENTE A GARLATE: PAURA PER MAMMA E BAMBINO Lecco FM Lancia figlia di 15 mesi contro auto ex amante, arrestata

Legava la figlia, che ha meno di due anni, al seggiolone, dalle 12 alle 21, per obbligarla a non muoversi mentre lei usciva di casa. La colpiva violentemente e le ha rotto due denti con un colpo di cu ...

Gazzetta - Napoli, tabellone che fa paura ma prima c'è il Barça imbattuto in casa dal 2013

C'è una Champions che mette paura, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport con riferimento a Juve e Napoli C'è una Champions che mette paura, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport con riferiment ...

Legava la figlia, che ha meno di due anni, al seggiolone, dalle 12 alle 21, per obbligarla a non muoversi mentre lei usciva di casa. La colpiva violentemente e le ha rotto due denti con un colpo di cu ...C'è una Champions che mette paura, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport con riferimento a Juve e Napoli C'è una Champions che mette paura, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport con riferiment ...