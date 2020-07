La decisione di Tim ha chiuso le porte a Huawei per il 5G in Italia? No, anzi (Di sabato 11 luglio 2020) La sera di giovedì 9 luglio le agenzie di stampa Agi e Reuters hanno battuto la stessa notizia. Secondo alcune indiscrezioni, Tim avrebbe escluso Huawei dalla gara per la costruzione della rete 5G in Italia e in Brasile. Ammesse solo cinque aziende: Ericsson, Nokia, Cisco, Mavenir e Affirmed Networks. Una notizia arrivata dopo che il 5 luglio il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson aveva manifestato parecchi dubbi sulla collaborazione con Huawei per realizzare il 5G: «Non voglio una situazione in cui l’infrastruttura nazionale potrebbe essere controllata da un’agenzia di stato potenzialmente ostile». Non solo. Lo scorso maggio Donald Trump ha prolungato di un anno la messa al bando di Huawei e Zte, un provvedimento che restringe per le aziende cinesi la possibilità di ... Leggi su open.online

Dome689 : 5G, l’alleanza con gli Usa e la partita della rete unica: cosa c’è dietro la decisione di Tim di escludere Huawei d… - sragugini : RT @formichenews: #5G, serve un’alleanza Ue-Usa. Parla @Antonio_Tajani, numero due di @Forza_Italia, dopo la decisione di #Tim di escludere… - Fredericknapoli : 5G, l’alleanza con gli Usa e la partita della rete unica: cosa c’è dietro la decisione di Tim di escludere Huawei d… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: #5G, serve un’alleanza Ue-Usa. Parla @Antonio_Tajani, numero due di @Forza_Italia, dopo la decisione di #Tim di escludere… - formichenews : #5G, serve un’alleanza Ue-Usa. Parla @Antonio_Tajani, numero due di @Forza_Italia, dopo la decisione di #Tim di esc… -