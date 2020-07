Inter, su Twitter spopola “Conte In”: “Antonio non si tocca” (TWEET) (Di sabato 11 luglio 2020) La sconfitta contro il Bologna e il pareggio deludente contro l’Hellas Verona non hanno cambiato idea ai tifosi dell’Inter. Su Twitter i tifosi nerazzurri hanno lanciato l’hashtag #ConteIn per manifestare l’appoggio della tifoseria ad Antonio Conte al centro delle voci sul futuro. “Tonino Conte non si tocca“, scrive un tifoso mentre qualcuno gli fa eco: “Cambiare ancora non ha senso”. FOTO Spero solo che sia la solita trovata dei media per fare vendite e audience!#ConteIn #pienafiducia #Inter #prostituzioneintellectuale #bastamediocri #fcInter #Internazionalemilano pic.Twitter.com/eHohZ5bKq4 — Liot OB (@liot ob) July 11, 2020 We trusted Conte for next next season, @Inter will getting better with him.. #ConteIn ... Leggi su sportface

